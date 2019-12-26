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ليس بوجبا.. ريال مدريد يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن ريال مدريد يفكر في ضم صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

 

ووفقا لموقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، فأن ريال مدريد اقترب من ضم لاعب جديد من مانشستر يونايتد ولكنه ليس الفرنسي بول بوجبا.

 

وتابع الموقع الإسباني:" ويخطط الريال لضم جناح مانشستر يونايتد الشاب تاهيث تشونج، والذي يعد من المواهب الشابة في أوروبا".

 

ومن المنتظر أن ينتهي عقد تاهيث تشونج مع اليونايتد في صيف 2020، أي أن اعتبارًا من شهر يناير المقبل سيكون بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ أخر.

 

وأكمل الموقع الإسباني، أن ريال مدريد يفكر في الحصول على توقيعه مجانًا بنهاية الموسم.

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