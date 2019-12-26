بدء تنفيذ 3 محطات للشرب بقرى "إدفو" بمحافظة أسوان

قررت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي البدء في تنفيذ 3 محطات لمياه الشرب في عدد من قري مركز ادفو اعتبارا من الأسبوع المقبل.





صرح بذلك النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان، وقال إن لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي سوف تصل إلي مركز ومدينه ادفو صباح يوم الأحد القادم لمعاينة كلا من مرشح الرمادي بحرى الجديد بالحصايا، ومعاينة محطة مياه الشرب بالكلح غرب، ومعاينة محطة مياه الرديسيه الجديدة، علاوة معاينه محطة الصرف الصحي بالطوناب.





وتابع: "وذلك تمهيدا لبدء العمل في التنفيذ، وأنه تم تقدم بهذه الطلبات إلى وزارة الإسكان خلال شهر يونيو الماضي وتم أدارج هذه المحطات ضمن خطة الهيئة القومية لمحافظة أسوان".



