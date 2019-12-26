قرار مهم للنيابة بشأن طالب المطرية المنتحر

قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في واقعة انتحار طالب، بإلقاء نفسه من الطابق السادس بشرفة منزله، بعدما تأكد من عدم وجود شبة جنائية.



وكشفت مناظرة النيابة العامة، في وقت سابق، عن أن الجثة لشاب في العقد الثاني وبها عدة كسور في أماكن متفرقة بالجسم ونزيف حاد بالمخ أدى إلى وفاته في الحال.



وكلفت النيابة في وقت سابق، بتشريح جثة الطالب المنتحر، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفي للاستماع إلى أقوالهم.



كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من فتاة، مفاده انتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "عياد.م"، 19 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات، تبين انتحار الشاب بسبب خطوبة الفتاة التي يحبها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.