Advertisements
Advertisements
Advertisements

من بحري لقبلي.. تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت وزارة النقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

لتشمل التأخيرات التالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وجه قبلي وجه بحري مواعيد القطارات اليوم اليوم

أخبار تهمك

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطقس السيء (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 13 ساعة

ليس بوجبا.. ريال مدريد يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة الا ربع

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 15 ساعة

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ حوالي 3 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 19 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ 38 دقيقة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"السكك الحديد" تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم على جميع الخطوط

تعرف على تأخيرات القطارات بجميع خطوط السكك الحديد اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات بجميع خطوط السكك الحديد.. اليوم

40 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بخط القاهرة-الإسكندرية

40 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بخط القاهرة-الإسكندرية

تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

06:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status