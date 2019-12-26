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حركة المرور فى محافظتي القاهرة والجيزة.. وأماكن الزحام

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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سادت حالة من السيولة المرورية، بالشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتظام في الحركة المرورية على كافة الأنحاء، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وكانت حركة ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد قد شهدت كثافة مرورية، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وشهد نفق الأزهر ظهور صعوبة في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافات قليلة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد. 

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