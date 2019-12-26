مفاجأة.. أرتيتا يخطط لمذبحة داخل أرسنال

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لفريق أرسنال الإنجليزي، يجهز لـ"مذبحة" للنجوم الكبار ضمن صفوف الفريق اللندني، حيث ينوي الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين لتوفير أموال للصفقات الجديدة.





وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن المدرب الجديد لفريق أرسنال يرغب في إعادة هيكلة الفريق اللندني، والقضاء على الفوضي داخل النادي، من أجل اعادة بريق الجانرز من جديد وإعادته لقمة الكرة الإنجليزية، بعدما تدهورت أحوال الفريق في السنوات الماضية.





وكشفت الصحيفة الإنجليزية عن خطة "أرتيتا" داخل أرسنال، حيث يفكر في بيع عدد من نجوم الفريق الكبار، لتوفير أموال لإبرام صفقات جديدة، لتكوين فريق قوي يستطيع العودة للمنافسة بقوة في مختلف البطولات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.





وأوضحت الصحيفة أن "أرتيتا" وضع قائمة مبدئية باللاعبين المرشحين للرحيل عن أرسنال في المرحلة القادمة، ويتصدرها، الجابوني أوباميانج والذي يحظي بإهتمام كبير من جانب نادي ريال مدريد، وكذلك جرانيت تشاكا والذي يعاني بسبب توتر علاقته مع الجمهور، بالإضافة للألماني أوزيل صاحب الراتب الضخم.





ومن المنتظر ان يتحرك أرتيتا لإبرام بعض الصفقات القوية لفريق أرسنال خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع إدارة النادي من أجل إعادة الجانرز للمنافسة في مختلف البطولات.





وكانت إدارة نادي أرسنال تعاقدت مع الإسباني ميكيل أرتيتا نجم الفريق السابق لتولي القيادة الفنية للجانرز، بعد إقالة أوناي إيمري بسبب تراجع نتائج الفريق اللندني.