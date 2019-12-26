"سنة حزينة".. 2019 أكثر الأعوام وداعًا للفنانين

الفجر الفني





سعيد عبد الغني





بدأ عام 2019 بوفاة الفنان الكبير سعيد عبد الغني، والذي كان من أشهر النجوم بالسينما المصريه،.









وكان سعيد عبدالغني قد رحل عن عالمنا في 18 يناير بعد فترة علاجه في أحد مستشفيات بحي المعادي بالقاهرة، وذلك عن عمر يناهز الـ 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض.





محمود الجندي





كما شهدت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان محمود الجندى، هذا العام، حيث توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 11 أبريل عن عمر يناهز 74 عاما بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى وبقي فيها حتى وافته.







عزت ابو عوف





وكان أثار خبر وفاة الفنان عزت ابو عوف، ألم لكثير من الفنانين، فهو كان حبيب لكل الممثلين الكبار والشباب و توفي في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 عن 71 عاماً، بعد صراع مع المرض.





فاروق الفيشاوي





رغم التفاؤل والأمل الذي كان دائما يصاحب الفنان فاروق الفيشاوي، بعد إعلانه خبر إصابته بمرض السرطان، إلا أنه لم يستمر طويلا وتوفي في 25 يوليو 2019.









هيثم أحمد زكي





وكانت الصدمة للجميع هي وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، مما جعل البعض لا يصدق الخبر بعد الإعلان عنه في إحدى الموقع وصار حديث السوشيال ميديا لفترة طويلة بعد وفاته.





توفي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية في شقته بالشيخ زايد.







طلعت زكريا





كما توفي الفنان طلعت زكريا، في هذا العام بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز ال59.

عام 2019 كان مليئًا ب الأحداث الغريبة، والتي شهدت تصرفات غير وأفعال غير متعرف عليها في المجتمع المصري، كما شهدت ايضا الانجازات والسعادة، لكنه سيطرت على العام حالة من الحزن اكثر خلال اخر شهور وهو فقد الكثير من الفنانين الشباب والكبار.ويعتبر عام 2019 هو أكثر الأعوام التي رحلت عن عالمنا في فنانبن والتي عند كانت للجمهور بمثابة، مفاجأة وجعلت الوسط الفني يشهد حالة من الحزن على فرق الفنانين الذي تأثر الجميع بأعمالها والتي ستعيش في عقول الجمهور.وترصد بوابةفنانين رحلوا عن عالمنا في 2019