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عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:09 ص
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محمد فضل
محمد فضل
الفجر الرياضي
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أعلن عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد فضل، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 الأخيرة، عن موعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، موسم 2019-2020.

وصرح فضل عبر قناة «إم بي سي مصر»: «أعتقد أن الدوري سينتهي يوم 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام وذلك بعد نهاية المؤجلات».

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق،: «أتمنى ألا توجد ظروف قهرية تستدعي التأجيل في مباريات الدوري».

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق اليوم عن دراسة العروض المقدمة لاستضافة السوبر المصري.
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