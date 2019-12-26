عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

أعلن عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد فضل، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 الأخيرة، عن موعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، موسم 2019-2020.





وصرح فضل عبر قناة «إم بي سي مصر»: «أعتقد أن الدوري سينتهي يوم 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام وذلك بعد نهاية المؤجلات».





وأضاف نجم النادي الأهلي السابق،: «أتمنى ألا توجد ظروف قهرية تستدعي التأجيل في مباريات الدوري».





يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق اليوم عن دراسة العروض المقدمة لاستضافة السوبر المصري.