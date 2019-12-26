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برشلونة يحدد أولوياته في ميركاتو 2020

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
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برشلونة
برشلونة
وسام محمد
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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، ملامح سوق انتقالات فريق برشلونة، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن برشلونة سيدعم جميع خطوط الفريق خلال الصيف القادم، بضم لاعبا واحدا فقط في كل خط بالفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية بالفريق الكتالوني، حددت احتياجاتها بالفعل، و اللاعبين الذي سيتم التعاقد معهم.

وأشارت إلى أن هناك بعض اللاعبين بات رحيلهم محتمل عن صفوف البلاوجرانا، سواء في يناير أو الصيف المقبلين، وعلى رأسهم ثنائي خط الوسط إيفان راكيتيتش وأرتور فيدال.

ويأتي ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، على رأس قائمة اهتمامات برشلونة في الصيف المقبل.

كما تسعى إدارة برشلونة إلى ضم مهاجم جديد بدلا من لويس سواريز، الذي بات رحيله محتمل عن صفوف الفريق، ويأتي لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، على رأس قائمة المهاجمين المرشحين لشغل مركز المهاجم بالفريق الكتالوني.

ووضع مسئولو برشلونة، حدا للصفقات التي سيتم التعاقد معها وهو مبلغ 50 مليون يورو.

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برشلونة ضد ألافيس برشلونة الي هنا آلف

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