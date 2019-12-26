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الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطقس السيء (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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وجهت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، 4 نصائح للمواطنين لكي تمر فترة سوء الأحوال الجوية بسلام.

ونصحت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، المواطنين لتجنب آثار سوء حالة الجو، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء، وارتداء الكمامات لأصحاب أمراض الصدر والتنفس، وتوقف الانشطة البحرية.

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة القادمة، نتيجة تأثر المناخ المصري بمنخفض جوي على البحر المتوسط.

وأضافت أن هناك نشاط الرياح المثيرة للاتربة، موضحة أن ارتفاع الأمواج وصل إلى 4 أمتار، ما أدى إلى غرق بعض الشواطئ في ساحل البحر المتوسط، مع سقوط الأمطار الكثيفة.

وأشارت إلى أنه متوقع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الجمالية وحتى القاهرة، اليوم الخميس، وغدا الجمعة قد تصل إلى محافظات شمال الصعيد.
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نصائح الطقس الأرصاد

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