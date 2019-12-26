شاهد.. مطرب شهير يتفاخر بتوزيعه النقود على الفقراء (صور)

شارك فنان شهير مقطع فيديو له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وهو يوزع عدد كبيرًا من الأوراق المالية في الهواء ويتزاحم الكثير حول هذه الأوراق لكي يحصلوا على اكبر عدد ممكن منها.













ونشر هذا المقطع مغني الراب الأمريكي بلوفيس، وهو يوثق اعتلائه لإحدى السيارات في أحد الأحياء الفقيرة في لوس أنجلوس، وإلقاء الأموال على الفقراء.





ويظهر المغني الأمريكي، وهو يعتلي إحدى السيارات واقفًا، ويرمي بالأوراق المالية على عدد من الأشخاص تجمعوا لالتقاط تلك النقود.



