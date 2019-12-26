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"صقيع وأمطار غزيرة ورعدية".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس 2019/12/26

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، الموافق 2019/12/26، لافتة إلى أنه طقس بارد ليلا، دافئ نهارًا، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة.

وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلاً، يصل الي حد الصقيع في وسط سيناء".

وتابعت: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 12 18
شبين الكوم 12 19
طنطا 12 18
دمنهور 12 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 13 18
مطروح 12 17
السلوم 11 18
سيوة 08 17
بورسعيد 13 18
دمياط 13 18
الزقازيق 13 19
الإسماعيلية 14 20
السويس 11 20
العريش 12 19
رفح 11 19
رأس سدر 11 20
نخل 07 19
نويبع 17 19
طابا 12 19
كاترين 00 16
الطور 11 19
شرم الشيخ 17 23
الغردقة 14 23
مرسى علم 14 23
الفيوم 10 19
بني سويف 10 19
المنيا 10 20
أسيوط 08 20
سوهاج 07 21
قنا 08 21
الأقصر 07 21
أسوان 08 22
أبو سمبل 09 21
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 18 27
أبو رماد 19 27
حلايب 20 25
رأس حدربة 21 24
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