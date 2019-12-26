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آرسنال ينضم لسباق الصراع على نجم نابولي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:14 ص
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ارتيتا مدرب ارسنال
ارتيتا مدرب ارسنال
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن آرسنال الإنجليزي دخل الصراع على الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي والمطلوب في عدة أندية أوروبية كبيرة في الصيف المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية الإنجليزية بأن آرسنال أجرى إتصالات فعلية مع مسئولي نابولي للتعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي، حيث يرغب أرتيتا بتقوية دفاع الفريق.

وأوضحت تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت نجم الدفاع السنغالي بالرحيل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قبل أن يضم الأخير ماجواير من ليستر سيتي مقابل 55 مليون إسترليني.

وأوضحت التقارير أن آرسنال لا يملك الكثير من المال لضم كوليبالي الذي سيكون ثمنه باهظًا لكنه نابولي يريد ظهير أيسر آرسنال كولاسيناك وربما يستغل آرسنال هذا الأمر لإتمام الصفقة.
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مدرب ارسنال ارسنال ارتيتا

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