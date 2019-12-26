التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد نظيره فريق ساوثهامبتون اليوم الخميس 26 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





وكان فريق ساوثهامبتون تحت قيادة مهاجمه المخضرم داني انجز قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك بالجولة الماضية، بينما حقق البلوز انتصارا ثمينا على حساب جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.





موعد مباراة فريق تشيلسي ضد ساوثهامبتون :-





وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ساوثهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





التشكيلة المتوقعة لتشيلسي ضد ساوثهامبتون :-





واستقر المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته ضد فريق ساوثهامبتون، وذلك من أجل تحقيق الفوز السير في الطريق الصحيح نحو مراكز المقدمة، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : جيمس - روديجير - زوما - ايمرسون.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - مونت - بوليسيتش - ويليان.

خط الهجوم : تامي ابراهام.





القنوات الناقله لمباراه تشيلسى وساوثهامبتون :-





وكتنت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ساوثهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث سيلتقيا الفريقان مساء اليوم الخميس على ملعب الكينج باور في قمة مباريات البريميرليج خلال الجولة التاسعة عشر بمعقل الثعالب.