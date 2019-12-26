بدأت الظاهرة.. 5 معلومات مهمة عن الكسوف الحلقي للشمس

بدأت قبل قليل، ظاهرة كسوف الشمس الحلقية في المملكة العربية السعودية والإمارات، والذي من المقرر أن تشهده أيضا عدة دول بينها مصر.





ونعرض لكم في السطور التالية 5 معلومات مهمة عن الكسوف الحلقي للشمس.





يعتبر آخر كسوف حلقي للشمس في عام 2019، ويمكن رؤيته في عدد من الدول، وهي: مصر والهند وسيرلانكا وسنغافورة وأندونيسيا وبعض مدن الإمارات، وعُمان، والهفوف بالسعودية، وجنوب الدوحة.





يستغرق نحو 5 ساعات و36 دقيقة تقريباً، وفي ذروته يغطي حوالي 97% من قرص الشمس.





يحذر أطباء العيون من النظر إليه مباشرة، أو أثناء حدوث هذه الظاهرة الفلكية لأنها يمكن أن تؤذي العين.





في بعض المدن المصرية يمكن رؤية نهاية حدوث الظاهرة، في عدة مناطق، وهي: رأس غارب، الغردقة، شرم الشيخ، طابا، سفاجا، سانت كاترين، دهب، القصير، مرسى علم، حلايب وشلاتين، أبو رماد.



