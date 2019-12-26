الزراعة تعلن خبر سار بشأن أسعار اللحوم

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك انخفاض في أسعار الحيوانات عن عامين سابقين، موضحا أن هناك انخفاض يتراوح بين 10% إلى 20%.





وأضاف " سليمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج" اليوم" المذاع علي قناه "dmc"، مساء الأربعاء المشروعات الضخمة التي قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع المجتمع المدني تنعكس آثارها ونتائجها بشكل واضح وملحوظ في الشارع المصرى.





ولفت إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير الثروة الحيوانية والداجنة من خلال ثلاثة محاور أساسية، موضحا أنها تعمل على أهداف واضحة، وخطط متوازية سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى.



