Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم أمطار.. والأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:29 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحسن بداية من الثلاثاء وتنتهي يوم الجمعة، لافتًا إلى أن ذروة الحالة في السواحل الشمالية كانت الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن اليوم كانت ذروة الحالة بالنسبة للسواحل الشمالية والغربية، متابعًا: "ستبدأ الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد وسيناء وغيرها".

ونوه بأن هناك فرص لسقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم، ولكن أقل حدة من أمس، وأن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على القاهرة، وهناك نشاط في الرياح ولكن أقل حدة من اليوم أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تحسن الأحوال الجوية الطقس الان الطقس الأرصاد الجوية أخبار

أخبار تهمك

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 10 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ يوم

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 20 ساعة

الزراعة تعلن خبر سار بشأن أسعار اللحوم

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم وغدًا

هيئة الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار على المحافظات

تحذيرات هامة من الأرصاد.. أمطار بالسويس والوجه البحري وعاصفة بسيناء سرعتها ٤٥ كم

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

الأرصاد تعلن: ارتفاع حرارة وشبورة كثيفة صباح الثلاثاء

بعد موجة الطقس السيئ.. الأرصاد تعلن تحسن الأحوال الجوية في هذا الموعد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status