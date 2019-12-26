اليوم أمطار.. والأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحسن بداية من الثلاثاء وتنتهي يوم الجمعة، لافتًا إلى أن ذروة الحالة في السواحل الشمالية كانت الثلاثاء والأربعاء.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن اليوم كانت ذروة الحالة بالنسبة للسواحل الشمالية والغربية، متابعًا: "ستبدأ الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد وسيناء وغيرها".



