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غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها ال 45 وسط النجوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:07 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الإعلامية إنجي علي، على مشاركة الجمهور بعض الصور من حفل عيد ميلاد، النجمة غادة عادل، والذي أحتفلت مساء أمس الأربعاء الموافق 24 ديسمبر.



وحضر حفل عيد ميلاد غادة عادل، العديد من النجوم من ضمنهم السورية كندة علوش، أحمد دواد، والسناريست تامر حبيب، والفنان أحمد رزق، وغيرهم من الأصدقاء المقربين ل غادة عادل، كما أنها إحتفلت بعيد ميلادها في إحدى الأماكن العامة بالقاهرة.


وكانت تصدرت الفنانة غادة عادل، منذ ساعات مؤشرات البحث بجوجل بعد الأحتفال بعيد ميلادها، فهي تعد من أهم النجمات المتوجدة على الساحة الغنية حالية.



ولدت غادة عادل، في 25 ديسمبر 1974 في مدينة بنغازي الليبية، وأمضت فيها حياتها حتى أنها دراستها الجامعية في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، حيث أن والدها كان يعمل بليبيا
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