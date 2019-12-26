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موهبة باريس سان جيرمان على رادار برشلونة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:06 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني يرصد التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشاب عادل أوشيش، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وزعمت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن النادي الكتالوني مهتم بلاعب خط الوسط، صاحب الـ 17 عاماً، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

أضافت ليكيب أن أوشيش رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وفي حالة رفض أوشيش تجديد تعاقده، سيلتحق اللاعب الشاب ببرشلونة في صفقة إنتقال حر.

ويعد أوشيش من أبرز مواهب أوروبا الشابة في الوقت الحالي، حيث ظهر بشكل جيد مع الفريق الأول، خلال فترته التحضيرية قبيل بداية الموسم الحالي.

وخاض الشاب 4 مباريات مع النادي العاصمي في الصيف، حين كان بعمر 16 عاماً فقط، وسجل هدفاً وحيداً خلال رحلة الفريق التحضيرية.

وسيكون ضم أوشيش رداً قوياً من النادي الكتالوني على خطف باريس سان جيرمان لموهبة برشلونة، اللاعب الهولندي الشاب تشافي سيمونز، الذي غادر الفريق الكتالوني في الصيف، بإيعاز من وكيل أعماله مينو رايولا.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.
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برشلونة باريس سان جيرمان اليوم باريس الكرة الفرنسية الدوري الفرنسي

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