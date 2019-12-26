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بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز مواقف مثيرة للجدل لـ "غادة عادل"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:23 ص
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غادة عادل
غادة عادل
ولاء عبد الناصر
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تصدرت الفنانة غادة عادل، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلادها ال ٤٥، وهي من مواليد 25 ديسمبر 1974، وولدت في بنغازي بليبيا، وأمضت فيها طفولتها وصباها، واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها بليبيا.


وفي ذكرى ميلادها يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز ٣ مواقف مثيرة للجدل لـ غادة عادل:


١_مهرجان الجونة 

أثارت الفنانة غادة عادل جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد ظهورها في مهرجان الجونة برفقة السيناريست تامر حبيب على السجادة الحمراء، بفستان أزرق مكشوف الصدر، واعتبره الجميع إطلالة جريئة منها، حاولت به لفت الأنظار إليها.

ولم تكن المرة الأولى التي تثير فيها الجدل بإطلالاتها فقد نشرت الإعلامية إنجي علي فيديو لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع غادة بمدينة الجونة، وظهرت غادة بمقطع الفيديو مع إنجي بإطلالة مثيرة بفستان أحمر مكشوف الأكتاف قصير، وقاما بتبادل الرقص سويا داخل فندق إقامتهم بالمهرجان.

٢_ مسلسل "عفاريت عدلي علام"

شاركت غادة عادل في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الفنان عادل إمام، وأثارت موجة كبيرة من الجدل والغضب، ويرجع السبب إلى ملابسها الجريئة التى ظهرت بها في إحدى مشاهد المسلسل، وتعرضت حينها للانتقادات.


٣_ طلاقها من مجدي الهواري

يعتبر طلاق الفنانة غادة عادل من المخرج مجدي الهواري من القضايا التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان جمهورها ومتابعيها حريصين على معرفة سبب الانفصال بعد زواج دام أكثر من ٢٠ عاما

الأمر الذي دفع غادة عادل لتوضح للجمهور سبب انفصالها عن مجدي الهواري، وخلال ظهورها ببرنامج "سهرانين" مع أمير كرارة قالت : "بعد مرور الوقت على زواجنا وإنجابنا لخمسة أبناء نمت عدة خلافات بيننا وحينها اتفقنا على الانفصال لأنه سيحقق راحة لنا أكبر ولأطفالنا".
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