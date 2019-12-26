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بالأرقام.. ما قدمه "تاكيس" مع وادي دجلة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
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تاكيس
تاكيس
محمد الصو
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، هزيمة أمام بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

وواصل دجلة، أداءه الغير جيد في بطولة الدوري العام، وخسر أمام بيراميدز سبورت بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وحصل تاكيس، على نصيب الأسد من انتقادات الشارع الكروي والمحللين، بسبب إصراره على الاعتماد بطريقة غير مناسبه للاعبيه، وهو ما جعل الفريق يتقهقر لمركز متأخر بجدول الترتيب.

وأصبح دجلة، في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات والهزيمة في 6 لقاءات.

ويرصد "الفجر الرياضي" ما قدمه تاكيس منذ تولي مسئولية دجلة من خلال التقرير الآتي:-

تولى تاكيس، مسئولية دجلة الفنية، خلال شهر يوليو 2018، وجاء تواجده في الدوري المصري، ليسجل نفسه كمدير في يوناني يشارك بالدوري المحلي.

وخاض تاكيس، مع دجلة 46 مباراة منذ توليه المسئولية الفنية، حيث فاز في 13 نقطة وتعادل في مثلهما، وتبقى هزيمة في 20 مباراة.

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