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«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NO

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:55 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اليوم ليفربول يلاقي ليستر سيتي مباراة ليفربول بث مباشر ليفربول يلتقي فريقا ليفربول نظيره ليستر سيتي، غدًا الخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي، في إطار مباريات إياب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي على ملعب "ووكرز" في الساعة 10 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 4K بتعليق رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة والتي ينتظرها الملايين من محبي الدوري الإنجليزي ،حيث سيتم إنطلاق اللقاء المرتقب في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ،وسيوافق 23:00 بتوقيت السعودية ،ومن المقرر أن تقام يوم الخميس القادم الموافق 26 من ديسمبر الجاري لعام 2019،وهي تقام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي إستطاع الريدرز أن يتصدر في الجدول الدوري الإنجليزي ليحصل علي 49 نقطة والذي جاء بفارق الـ 10 نقاط عن ثاني منافسيه ” ليستر سيتي” كما جاء الفارق بين ليستر ضد مانشستر الذي يحتل المركز الثالث بفارق الـ 11 نقطة،عن غريمة المعروف “ليفربول”ليدخل اللقاء بعد أن خسر ليستر سيتي المباراة التي مضت بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد،ومن المتوقع أن يدخل ليستر وهو يبحث عن عدم إهدار أي نقاط أخري،وسوف تشهد المباراة الحماسية الشديدة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي ستقام المباراة يوم الخميس المقبل السادس والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2019 ،وسوف تنقل من خلال قناة بي إن سبورت الفضائية ، وستكون متاحة علي قناة آر إم سي الفرنسية أيضاً ،وذلك علي الترددات التي سنقوم بذكرها أسفل هذه المقالة ،وسوف نقوم بنشر تشكيل ليفربول المتوقع في المباراة القادمة أيضا.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي
22.00 بتوقيت القاهرة.
23.00 بتوقيت مكة المكرمة.
22.00 بتوقيت المغرب والجزائر.
مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تردد قناة Rmc Sport 4 الفرنسية التردد
القمر : استرا
التردد : 11817
الاستقطاب : عمودي
الترميز : 29700
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