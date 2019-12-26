«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر HD

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الخميس يلتقي فريقا ليفربول نظيره ليستر سيتي، غدًا الخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي، في إطار مباريات إياب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث حي ليفربول موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي على ملعب "ووكرز" في الساعة 10 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 4K بتعليق رؤوف خليف.





مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم وكانت مباراة الذهاب انتهت بين نادي ليفربول أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.



