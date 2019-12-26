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أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
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السيسي
السيسي
جرجس ميلاد
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لطمئنة المصريين وتوضيح آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: "التصريحات اللى بنقولها بتعكس المسار والأمور التي تتم تفصيلية حتى لا نفاجئ أحد أو لا نخيف المواطنين بدون داعٍ".

وأكد السيسي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤوساء تحرير الصحف على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم، أن التفاوض يسير بشكل جيد، موضحا أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق يحقق لها مصالحها.

وشدد السيسي على أن مطالب مصر في المياه ليست للتنمية ولكن حياة، مضيفا أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق موثق ملزم لجميع الأطراف ويضمن لنا حقوقونا المائية.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت فعاليات الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة الاثيوبي، بالرعاية الأمريكية، مطلع الاسبوع الجاري، ويتبقى جلسة واحدة في يناير المقبل، وإن لم يتم التوصل خلالها إلى اتفاق ملزم، سيتم دعوة جهة رابعة ترعى المفاوضات.

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مجمع الإنتاج الحيواني سد النهضة السيسي الخرطوم الان مصر اثيوبيا آلف

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