«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم مباراة ليفربول بث مباشر يستعد ليستر سيتي لاستضافة ليفربول على ملعبه ووسط جمهوره في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجرياً، في جولة البوكسينج داي





مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.





بث مباشر ليفربول في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.





مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي، ولحق به ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا، وسيشهد اللقاء عودة أليسون من الإيقاف.





بث حي مباراة محمد صلاح اليوم الخميس سيفتقد الريدز لبعض اللاعبين في مواجهة ليستر سيتي للإصابة، وهُم ماتيب، لوفرين في خط الدفاع، فابينيو في الوسط وأُضيف إليه تشامبرلين والذي كان قد تعرض للإصابة في نهائي كأس العالم للأندية ضد فلامينجو.





من المتوقع أن يقوم يورجن كلوب بإراحة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد، ربما يتم الدفع بجيمس ميلنر كظهير أيسر، وفينالدوم في خط الوسط، بالإضافة إلى البدء بكلا من شيردان شاكيري وديفوك أوريجي في خط الهجوم.





لن يفتقد ليستر سيتي لأي لاعب في مواجهة ليفربول في قمة مباريات البوكسينج داي، بعد عودة البولندي كابوتسكا للتدريبات هذا الأسبوع، ولكنه لازال غير جاهز للمشاركة.



