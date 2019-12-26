Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم مباراة ليفربول بث مباشر يستعد ليستر سيتي لاستضافة  ليفربول على ملعبه ووسط جمهوره في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجرياً، في جولة البوكسينج داي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.

بث مباشر ليفربول في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي، ولحق به ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا، وسيشهد اللقاء عودة أليسون من الإيقاف.

بث حي مباراة محمد صلاح اليوم الخميس سيفتقد الريدز لبعض اللاعبين في مواجهة ليستر سيتي للإصابة، وهُم ماتيب، لوفرين في خط الدفاع، فابينيو في الوسط وأُضيف إليه تشامبرلين والذي كان قد تعرض للإصابة في نهائي كأس العالم للأندية ضد فلامينجو.

من المتوقع أن يقوم يورجن كلوب بإراحة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد، ربما يتم الدفع بجيمس ميلنر كظهير أيسر، وفينالدوم في خط الوسط، بالإضافة إلى البدء بكلا من شيردان شاكيري وديفوك أوريجي في خط الهجوم.

لن يفتقد ليستر سيتي لأي لاعب في مواجهة ليفربول في قمة مباريات البوكسينج داي، بعد عودة البولندي كابوتسكا للتدريبات هذا الأسبوع، ولكنه لازال غير جاهز للمشاركة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي لن تتغير تشكيلة ليستر سيتي في لقاء الريدز كثيرًا عن تلك التي اعتمد عليها رودجرز في مباراة السيتي الأسبوع الماضي، وربما تشهد بعد التعديلات الطفيفية مثل البدء بالبلجيكي برايت وديميري جراي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي كاس العالم للاندية مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول اليوم الخميس بث مباشر الدوري الان آلف

أخبار تهمك

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 14 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 23 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 19 ساعة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 10 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كورة جول PLUS مشاهدة مباراة ليفربول نيوكاسل يونايتد بث مباشر أونلاين YALLA KORA محمد صلاح FIL GOAL

KoRa شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر بث مباشر KORA LIVE يلا شوت PLUS حصري بي ان سبورت المفتوحة بدون تقطيع

Live شووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر MATCH SUMMARY كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول Liverpool game

شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع مجانا الآن

يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA LIVE كورة لايف I7SRY PLUS رابط ماتش ليفربول صلاح NQW

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status