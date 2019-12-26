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غادة عادل تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة غادة عادل، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد الأحتفال بعيد ميلادها الـ 45 الموافق اليوم، حيث كانت نشرت مقطع فيديو لها وهي بعض النجوم على أنغام اغنية "أجمل يوم" للنجم محمد حماقي.




غادة عادل، تعتبر من أشهر النجمات التي بدأت مشوارها الفني في جيل التثعنيات، كما أن كان لجمالها دور فعال في وصولها للنجومية التي حافظت عليها بحرصها على تطوير أدائها الفني واختيار أعمال موفقة، فهي شاركت اكبر النجوم في مصر والوطن العربي.



ولدت غادة عادل، في 25 ديسمبر 1974 في مدينة بنغازي الليبية، وأمضت فيها حياتها حتى أنها دراستها الجامعية في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، حيث أن والدها كان يعمل بليبيا.



عملت غادة عادل في مجال الإعلانات جعلها تتعرف علي المخرج والمنتج مجدي الهواري، تزوجا الثنائي واستمر زواجها لحوالي عشرين عام، ولهما من الأبناء محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين، لكن تم إعلان انفصالهما عام ٢٠١٨
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