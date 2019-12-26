مع عائلتة مينا مسعود يحتفل "بالكريسماس "

شارك الفنان المصري، العالمي، مينا مسعود الذي اشتهر بفيلمة "علاء الدين" بنشر صورة له مع عائلتة وهم يحتفلون بالكريسماس وذالك عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر "مينا" في وسط عائلة وبجوار شجرة الكريسماس يحتفلون بالعيد، وكان يرتدي أيس كاب ونظارة،



وعلق"مسعود على الصورة عيد ميلاد مجيد من عائلة مسعود، وتفاعل معة الجمهور بالتعليق والإعجاب مهنئين لة بالعيد أيضاً "

هذه صورة جميلة.



يشار إلى أن" مينا " لم يتلقى عروض لأفلام بعد فيلمة الشهير "علاء الدين" ولكنه تلقى دعم من "ويل سميث "وقال" سميث" : أنه لم يسمع بالأمر قبل ذلك، ولكنه يثق في موهبة مينا وأنه ممثل رائع وليس لديه ما يقلق بشأنه في هذه المسألة.، وكان قد أجرى النجم الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، حوار مع مجلة "زاد يلي بيست" البريطانية، تحدث خلاله عن مرحلة ما بعد ظهوره بدور علاء الدين بفيلم ديزني الشهير.





فيلم علاء الدين يحكي عن القصة الكلاسيكية الشهيرة، حيث علاء الدين طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد "آبو"، فيصادف الأميرة "ياسمين" ويقع في غرامها. لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان "جعفر" بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.



ويذكر أن "مسعود" يؤدي دور علاء الدين، في النسخة الحية من فيلم علاء الدين Aladdin من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم الأسطوري، ويل سميث، الذي يلعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت التي تلعب دور "الأميرة ياسمين