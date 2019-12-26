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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الخميس 26-12-019 بث مباشر بدون توقف مباراة محمد صلاح يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس 26 / 12 / 2019، في المباراة التي ستقام على ملعب "ووكرز" معقل الثعالب، في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي موقف الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي:

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 17 مباراة (16 فوز – 1 تعادل)، ولم يتذوق الريدز مرارة الهزيمة بالبريميرليج حتي الآن، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة(12 فوز – 3 تعادلات – 3 هزائم).

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي ويسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة تبعده بالصدارة عن منافسيه، بينما يتطلع ليستر سيتي لتعطيل قطار الريدز وتقليص الفارق بينهما في سباق القمة بالدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي:

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تذاع مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم الخميس عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، والدوريات الأوروبية، والبطولات الكبري، حيث تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 2، bein sports 4k بتعليق "رؤوف خليف".

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة Liverpool vs Leicester :

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي أعلنت عدد من القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية هوت بيرد، وعرب سات، ويوتلسات، عن إذاعة مباراة ليفربول وليستر سيتي بشكل مباشر مساء الخميس 26 / 12 والقنوات هي:

• Sky Sport Football
• Sky Sport Uno
• Sport Klub 1 Serbia
• Sport Klub 1 Slovenija
• Sport Klub 1 Hrvatska
• Diema Sport 2 HD
• Digi Sport 1 HD Hungary
• Sky Sport 1 Germany
• Canal + Sport France HD
• Ziggo Sport Select HD
• EuroSport Romania
• Canal + poland HD
• Viasat Jalkapallo Finland HD
• Viasat Sport Premium
• RMC Sport 1
• Premier Sport HD Slovakia

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