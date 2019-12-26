KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر الفجر والفجر الرياضي بث مباشر ليفربول اليوم يحل فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، "بطل مونديال الأندية"، LIVERPOOL ضيفا على ليستر سيتي في العاشرة مساء غدٍ الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي على ملعب "كينج باور".





مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي LIVERPOOL وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت في أكتوبر الماضي بملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة، انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.





LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتى "الوصيف" و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، كما يمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.





مشاهدة مباراة ليفربول LIVERPOOL وليستر سيتي ويعود ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي بروح معنوية مرتفعة بعد التتويج بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى عقب الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف في المباراة النهائية.





مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي ويعيش الفرعون المصري محمد صلاح فترة تألق كبيرة بعد أن حقق جائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية.





مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث حي ليفربول اليوم LIVERPOOL وفي باقي مباريات الجولة يحل فريق أرسنال، تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني ميكيل أرتيتا، ضيفا على بورنموث، بينما يلعب إيفرتون، مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام بيرنلي، ويلتقي توتنهام مع برايتون ويلعب أستون فيلا المحترف بين صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي مع نورويتش سيتي، ويستضيف تشيلسي نظيره ساوثهامبتون ويلعب كريستال بالاس مع ويستهام ويلتقي شيفيلد يونايتد مع واتفورد ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على نيوكاسل.



