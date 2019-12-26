محمد رجب يؤدي مناسك العمرة "صورة"

أدى الفنان محمد رجب، مناسك العمرة، وشارك رجب صورا أثناء أدائه العمرة، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات'إنستجرام'.



وعلق محمد رجب على الصور الخاصة به قائلا:"ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلي غيرك لا تكلنا وعلي الايمان والاسلام الكامل جمعا توفنا وانت راض عنا".



يذكر أن محمد رجب يواصل تصوير مسلسله الجديد "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .



يشارك بجانب محمد رجب فى بطولة "الأخ الكبير" كلا من "محمد عز، محمود حجازى، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد،احمد حلاوة ،إيهاب فهمى، اشرف ذكى"، وإخراج اسماعيل فاروق،تأليف أحمد عبد الفتاح.





ويشار إلى أن آخر أعمال محمد رجب مسلسل "علامة استفهام"، والمسلسل من بطولة كلا من "محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، وجيهان خليل، وكوكى، ومحمد نجاتى، وإدوارد، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومؤمن نور، ونورهان، وحنان سليمان"، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.