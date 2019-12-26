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«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
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بوابة الفجر
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يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الخميس بملعب "كينج باور"، في قمة مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر وزملائه لتجاوز واحدة من أصعب إختباراته في مشواره نحو تحقيق حلم الحصول على لقب "البريميرليج" للمرة الاولى منذ 30 عاماً، ومباراة اليوم هي المواجهة هي الثانية التي تجمع بين الفريقين خلال 82 يوماً بعدما سبق وأن التقي الفريقان في الخامس من أكتوبر الماضي بملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1، حينما أحرز جيمس ميلنر هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي 
 
وكانت تلك المباراة شاهدة على تعرض محمد صلاح لإصابة قوية في الكاحل أبعدته عن الملاعب نحو 3 أسابيع أثر تدخل عنيف من جانب حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

وتعد مباراة ليستر سيتى اليوم في جولة بوكسينج داي هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي بالعاصمة القطرية "الدوحة".

مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي 
 
ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي وتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق مع ليستر سيتي إلى 13 نقطة وإبعاده عن طريق المنافسة على حصد اللقب، فيما يسعى صاحب الأرض لحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع سبع نقاط وإحياء آماله في إعتلاء منصة التتويج بنهاية الموسم.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الاصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

كما يلتقي اليوم تشيلسي مع ساوثهامبتون، وايفرتون مع بيرنلي، وكريستال بالاس مع وست هام يونايتد، وأستون فيلا مع نورويتش سيتي، وبورنموث مع ارسنال، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد مع واتفورد وتوتنهام مع برايتون وأستون فيلا مع نورويتش سيتي فيما تختتم منافسات الجولة الجمعة بإقامة مباراة واحدة تجمع بين ناديا وولفرهامبتون مع مانشستر سيتي.

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