رئيس شعبة السياحة السابق: نسبة الإشغال تصل إلى 90% (فيديو)



وأضاف "عبد العظيم" خلال مقابلة ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "اكسترا نيوز"، أن افتتاح المطارات الجديدة في القاهرة سيسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين في القاهرة والجيزة، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعتبر اهم حدث ثقافي سياحي في العالم في عام 2020.



وكشف رئيس شعبة السياحة السابق، عن أهمية دمج السياحة والآثار في وزارة واحدة، قائلا ان ذلك ياتي لتسهيل العمل وتحقيق اكبر عائد من المتحف المصري الكبير ومسار العائلة المقدسة في مصر.



قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة السابق، إن نسب الإشغال السياحي في المدن السياحية يصل إلى 90% في بعض الفنادق، مؤكدا أن ذلك نتيجة قيادم الدولة بتطوير البنية الاستراتيجية والتأمين عالي المستوى والمنتديات العاليمة.