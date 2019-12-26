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زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:38 ص
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زينة
زينة
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة زينة، على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت زينة مجموعة من الصور الخاصة بها أثناء حضورها العرض الخاص من فيلم "الفلوس"، وظهرت فيها مرتدية شورت قصيرا، مع جاكيت أسود كلاسيكي،وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".

يشار إلى أن الحفل أقيم ، مساء الثلاثاء، وسط حضور جماهيري كبير، شارك به كل من النجوم "تامر حسني وهنا الزهد وأكرم حسني وخالد الصاوي ومحمد نور" والشاعر أمير طعيمة والمنتج جابي خوري.


فيلم "الفلوس" تدور أحداثه حول نصاب مودرن يرى أنه حان الوقت ليتوقف عن السرقة والنصب وتتوالى الأحداث، ويشارك فى بطولة "الفلوس"، كلا من "تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح"، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
زينة من العرض الخاص لفيلم"الفلوس" (صور)
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