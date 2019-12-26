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الإسماعيلي يقرر إحالة ملف رحيل نجم الفريق إلى نهاية الموسم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:50 ص
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الإسماعيلي
الإسماعيلي
وسام محمد
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قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، إغلاق ملف رحيل باهر المحمدي مدافع الفريق، إلى نهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدمات اللاعب.

وكان قد تلقى باهر المحمدي العديد من العروض المحلية والخارجية، خلال الفترة الأخيرة، في ظل تألقه مع الدروايش.

وجاء قرار إدارة الإسماعيلي، بتأجيل ملف رحيل اللاعب بسبب حاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع نتائج الفريق، وعدم وجود البدائل المتاحة.

ويشترط نادي الإسماعيلي، بيع اللاعب بمبلغ كبير لأي ناد يريده خدماته لتحقيق استفادة كبيرة من رحيله، من أجل تعويضه بلاعبين آخرين.

ويتصارع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك على ضم اللاعب من نادي الإسماعيلي، خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 17 مباراة مع الإسماعيلي في جميع البطولات هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
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