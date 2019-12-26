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تامر فرج يروج لدوره في 'الآنسة فرح'.. بهذه الطريقة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:51 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان تامر فرج، على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر تامر فرج عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر الخاص به في مسلسل 'الآنسة فرح'، وكتب "يوم ٢٩ ديسمبر الآنسة فرح الساعة الثامنة مساء".


يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" تدور أحداثه حول "فرح" التى تجسد دورها أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة فى أوتيل مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها بينما تجسد رانيا يوسف دور والدتها خلال الأحداث والتى تظهر كسيدة تزوجت مبكراً وأنجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما.

مسلسل "الآنسة فرح" يشارك فى بطولته كلا من "أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج"، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

ويشار إلى أن آخر أعمال تامر فرج مسلسل "شبر مية"، وهو من بطولة "نجلاء بدر، رجاء الجداوى، أحمد السعدنى، مراد مكرم، سارة نخلة، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جميل، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السبنارست شريف بدر الدين، إخراج رامى رزق الله"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي
تامر فرج يروج لدوره في 'الآنسة فرح'.. بهذه الطريقة
تامر فرج يروج لدوره في 'الآنسة فرح'.. بهذه الطريقة
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