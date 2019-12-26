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عبدالفتاح الجريني يطرح فيديو كليب "لفة"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
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عبدالفتاح الجريني
عبدالفتاح الجريني
ولاء عبد الناصر
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طرح الفنان المغربى عبدالفتاح الجريني، أغنية جديدة له بعنوان "لفة"، على طريقة الفيديو كليب، احتفالاً الكريسماس.

يذكر أن أغنية "لفة" من كلمات شندي وكانكا، وألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن.


ويشار إلى أن آخر أعمال عبد الفتاح الجريني فيديو كليب بعنوان "إحنا أفريقيا" والذي تم طرحه فى الصيف الماضي وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدي، ومكساج وماستر محمد صقر.


عبد الفتاح الجريني

ولد بمدينة الدار البيضاء، ودرس الموسيقى بالمعهد الموسيقي، وهو خريج برنامج ألبوم أو نجوم العرب على قناة mbc سنة 2007 عن فئة شمال أفريقيا، وصدر له في سوق الكاسيت ألبومان.

في عام 2011 حصل على جائزة أفضل مطرب عربي شاب عن مسابقة جوائز الشرق الأوسط للموسيقى "الميما".
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