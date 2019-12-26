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الاستشعار عن بعد: هذه المحافظات ستشهد سقوط أمطار كثيفة اليوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة القادمة، نتيجة تأثر المناخ المصري بمنخفض جوي على البحر المتوسط.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك نشاط الرياح المثيرة للاتربة، موضحة أن ارتفاع الأمواج وصل إلى 4 أمتار، ما أدى إلى غرق بعض الشواطئ في ساحل البحر المتوسط، مع سقوط الأمطار الكثيفة.

وأشارت إلى أنه متوقع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الجمالية وحتى القاهرة، اليوم الخميس، وغدا الجمعة قد تصل إلى محافظات شمال الصعيد.

ووجهت "شاكر" عدة نصائح للمواطنين لتجنب آثار سوء حالة الجو، الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، القيادة بهدوء، ويفضل ارتداء الكمامات لأصحاب أمراض الصدر والتنفس، وتوقف الانشطة البحرية.
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امطار الطقس الاستشعار عن بعد الارصاد

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