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نجيب ساويرس يهنئ عادل إمام بمناسبة عيد الكريسماس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:11 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد الكريسماس.

ونشر ساويرس عبر 'تويتر' صورة تجمعه مع الزعيم، وعلق قائلا "واحشني وكل سنة وأنت طيب وبخير وبتضحك على طول".

يشار إلى أن عادل إمام يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "فلانتينو"، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

"فلانتينو" يشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من "دلال عبد العزيز، وداليا البحيري ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، محمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين".
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