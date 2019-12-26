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"المصري" و"الشيطان" يبهران محمد الغيطي بخدع سحرية على الهواء (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
جرجس ميلاد
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استضاف الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامجه "كلام الغيطي" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، شابين يدعيان ديفيد المصري، وحسام الشيطان، يقومان بعمل خدع سحرية أمام الجمهور، وهم أعضاء فريق "ماجيك".

وقدم الشابان عددا من الخدع السحرية أمام الكاميرا، التى أذهلت الغيطي وجميع من في الاستوديو، من بين هذه الخدع، ألعاب الورق، ووضع بيضة داخل ليمونة داخل برتقالة، وتحويل مشروب غازي إلى عرق سوس، ثم تحويله إلى مياه.

وأعرب "الغيطي" عن اندهاشه الشديد من الأعاب والخدع السحرية.

وقال الشابان، أنهما يشكلان فريق عمل مع بعضهما، ولا يعتمدان على الجن في ألعابهما.

يذكر أن الشيخ الدكتور مظهر شاهين، أحد علماء الأزهر الشريف، ومقدم برنامج "الصديقان" على قناة "المحور"، انتقد حلقة مشابهة على احدى الفضائيات حيث قام شاب بألعاب سحرية على الهواء، قائلا إن: "هذه الحركات والألعاب لا يمكن تكون خفة يد، مالهاش غير تفسير واحد، هو أنها أعمال سحر، وفيه جن هو اللى ساعده على كدة".
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