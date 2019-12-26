Advertisements
Advertisements
Advertisements

هجوم ناري.. التشكيل المتوقع للهلال ضد الحزم في الدوري السعودي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:50 ص
Advertisements
الهلال
الهلال
أميرة فطيم
Advertisements
يستعد فريق الهلال إل مواجهة نظيره الحزم، مساء غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر 2019، على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، فيما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الحزم:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، وسيضع جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهم سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، وكارلوس إدواردو، فيما سيقود الهجوم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف
خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكرة المصرية الكرة العالمية الدوري المصري اليوم الدوري المصري البث المباشر

أخبار تهمك

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

تفاصيل مسابقة صعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020

منذ نصف ساعة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الحزم بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين| Alhilal live

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

01:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status