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برشلونة يكشف حقيقة اهتمامه بنجم يوفنتوس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة حددت موقفها من إمكانية ضم الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن دي ليخت يعاني في صفوف يوفنتوس، حيث تعرض لانتقادات كثيرة منذ بداية الموسم كما جلس على مقاعد البدلاء أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي للمباراة الثالثة على التوالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه هناك حالة هدوء نسبي في برشلونة وأن دي ليخت ليس هدفا للبارسا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البعض داخل برشلونة يرون أن خيارات التعاقد معه تصل إلى 0% نظرًا لأن قيمته السوقية سوف تبلغ 150 مليون يورو كحد أدنى في صيفي 2020 و2021.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فرينكي دي يونج نجم خط وسط برشلونة وزميل دي ليخت سابقًا في آياكس أمستردام الهولندي كان قد صرح في الساعات الماضية أن دي ليخت يمكنه الانضمام لبرشلونة في الفترة المقبلة.
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برشلونة ايطاليا الدوري الاسباني اليوم الدوري الاسباني

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