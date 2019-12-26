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بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
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الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
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صدمت إدارة النادي الأهلي واحد من نجوم الفريق بقرار جديد بشأن رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صالح جمعة يطلب الرحيل عن الأهلي

وطالب صالح جمعة نجم النادي الأهلي إدارة النادي أن تسمح له بالرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق في يناير القادم.

وتفاجئ صالح جمعة برفض إدارة الأهلي لطلبه بالرحيل عن النادي بشكل نهائي مؤكدين أنهم سيسمحون له بالخروج على سبيل الإعارة فقط في الشتاء في حالة وصول عرض مناسب.

الوداد يظهر رغبة في ضم صالح جمعة

وكان نادي الوداد المغربي قد أظهر رغبة منذ فترة في التعاقد مع صالح جمعة في الشتاء ولكن المفاوضات مع الأهلي تعطلت بسبب رغبة الوداد في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي وهو ما رفضه المارد الأحمر.

ولا يمانع صالح جمعة في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة رغبة منه في الحصول على فرصة أكبر مع نادي أخر.

ولا يشارك صالح جمعة مع النادي الأهلي منذ فترة طويلة وقد خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق وأصبح قريب جدا من الرحيل.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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الكلمات المفتاحية

جدول ترتيب الدورى المصرى الدوري المصري الاهلي الـ8 آلف

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