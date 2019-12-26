باريس سان جيرمان يسعي لضم نجم ميلان

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن مسئولي ميلان أبلغوا إدارة باريس سان جيرمان بالسعر الذي تم تحدده من أجل التعاقد مع نجم الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا.





وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن ميلان أكد لباريس سان جيرمان أن باكيتا لن يرحل إذا حصل على عرض يقل عن 35 مليون يورو.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الروسونيري لا ينوي تقديم أي خصم على بطاقة اللاعب هذا الموسم.





وأوضحت الشبكة العالمية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أصبح من أكبر المعجبين بقدرات باكيتا لا سيما أنه كان وراء رحيله إلى ميلان في الموسم الماضي عندما كان يعمل في النادي الإيطالي.





يذكر أن باكيتا خاض حتى الآن 30 مباراة مع ميلان في جميع البطولات ونجح في تسجيل هدف وحيد بينما صنع ثلاث تمريرات حاسمة.





ويعاني النجم البرازيلي هذا الموسم من أجل حجز مقعد أساسي في تشكيل الروسونيري.