Advertisements
Advertisements
Advertisements

بملامح الحزن والأسى.. زعيمة المقاومة الإيرانية تخلّد ذكرى شهداء الانتفاضة (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:34 ص
Advertisements
مريم رجوي أثناء إحياء مراسم شهداء الانتفاضة الإيرانية
مريم رجوي أثناء إحياء مراسم شهداء الانتفاضة الإيرانية
محمد سمير
Advertisements
بملامح الحزن، وبعيون تملؤها الدموع، اصطفت زعيمة المقاومة الإيرانية مع مجاهدات المقاومة، في وقفة مهيبة إحياء لذكرى شهداء الانتفاضة الإيرانية، وتأبينهم في ظل رفض النظام الإيراني الإعلان عن أعداد القتلى والمعتقلين، منذ بدء اندلاع الثورة الإيراني في مدن طهران.

خامنئي أسوأ المستبدين

واحتضن مراسم التأبين أشرف الثالث بـ ألبانيا، مقر استقرار أعضاء المعارضة الإيرانية، فيما أكدت زعيمة المقاومة مريم رجوي، خلال أن الشهداء جعلوا من خامنئي أسوأ المستبدين في عصرنا.

أبطال العصر

وأضافت: «نحن نقوم بتكريم شهداء الانتفاضة نيابة عن جميع الأمهات والآباء المفجوعين، نيابة عن كل أولئك الذين بكوا على أبطال هذا العصر خلال الأربعين يومًا الماضية، وزادوا من غضبهم وعزمهم على اقتلاع دكتاتورية خامنئي المتعطّشة للدماء، من كل قلبي وروحي، أتقدم بأحرّ التعازي إليكم جميعًا على فقدان فلذات أكبادكم وأحيّيكم على صبركم».


بملامح الحزن والأسى.. زعيمة المقاومة الإيرانية تخلّد ذكرى شهداء الانتفاضة (صور)


تخليد ذكرى الشهداء

وقالت «رجوي» إنّ تلك المراسم هي إحياء لشهداء نيابة عن تلك الأم التي كانت تلاحق جثة ابنها المتناثرة وهي تصرخ: «هذا ابني! ونيابة عن الآباء الذين أجبرهم النظام على دفع ثمن الرصاص الذي اخترق رؤوس أطفالهم وقلوبهم».

 تطبيق العدالة

كما أكدت "رجوي" أن إقامة تلك المراسم هي نيابة عن عائلات الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا والذين قتلوا على أيدي أفراد الحرس، مطالبة بتطبيق العدالة للشهداء، وردّ النيران على الخلافة الوحشية لخامنئي المتعطشة للدماء في إيران المحتلّة، قائلة: "الموت لخامنئي واللعن على خميني".

بملامح الحزن والأسى.. زعيمة المقاومة الإيرانية تخلّد ذكرى شهداء الانتفاضة (صور)


مجزرة 1988

وذكّرت زعيمة المقاومة الإيرانية بـ «فرقة الموت»، التابعة لنظام الملالي والتي ارتكبت مجزرة بحق المعارضين حيث قتلت ما لا يقل عن 30 ألف إيراني فيما عرف بمجزرة 1988.

جرائم ضد الإنسانية

وخلال التأبين أثنت «رجوي» على القناة المعارضة التي تبث من خارج إيران، والتي قامت بنقل الاحتجاجات إلى جانب الإشادة بموقف الإيرانيين اللذين قاموا بتدشين حملة تبرعات مادية لها لتستمر في فضح النظام، فيما وصفت ما حدث ضد المحتجين أنها جريمة ضد الإنسانية، ارتكبت في الشوارع أمام أعين الناس الأبرياء.

بملامح الحزن والأسى.. زعيمة المقاومة الإيرانية تخلّد ذكرى شهداء الانتفاضة (صور)


تهديد خامنئي

وشددت أنّ ما حدث يعد واحدة من أفظع الجرائم في القرن الحادي والعشرين التي يشهدها العالم، مؤكدة أن خامنئي وقوات الحرس التابعة له مخطئون تمامًا إذا اعتقدوا أن بإمكانهم مواصلة حكمهم من خلال مليء أهوار مدينة ماهشهر بدماء وجثث أبناء شعبنا العزّل.

الإرهاب لن يحميكم

وأشارت إلى أن القمع لن يستطيع أن يحمي هذا النظام المتداعي أمام حمامات الدم التي يقودها في بلدتي «جعفر آباد» و «دولت آباد» في كرمانشاه أو «صدرا» و «معالي آباد» في شيراز أو بهبهان ومريوان، مشددة على سقوطه وانهياره، مهما حاول استخدام أساليب القمع والإرهاب.

بملامح الحزن والأسى.. زعيمة المقاومة الإيرانية تخلّد ذكرى شهداء الانتفاضة (صور)

قتلى كُثر

وأشارت زعيمة المقاومة الإيرانية إلى سقوط  أكثر من 1500 شاب خلال الانتفاضة على أيدي أزلام النظام الإيراني الإرهابي، مؤكدة أن العدد الحقيقي للشهداء أكثر من ذلك، مردده: "ويل لهؤلاء القتلة المجرمين".

إجرام متزايد

وأضافت أن النظام زاد في إجرامه بما لا يقل عن 60 مرة مما فعله في انتفاضة ديسمبر2017 إلى يناير 2018، فيما أصاب أعدادًا أكثر بجروح باستخدام الأسلحة والفؤوس والرصاصات الكروية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مريم رجوي طهران شهداء الانتفاضة الإيرانية انتفاضة إيران المقاومة الإيرانية إيران

أخبار تهمك

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل مسابقة صعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020

منذ نصف ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 7 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

رجوي: الاقتصاد الإيراني لن ينجو من الانهيار دون إسقاط الملالي

في ذكرى تأسيس المقاومة.. معاقل الانتفاضة في إيران تحتفل على طريقتها الخاصة (تقرير)

رغم التدابير الأمنية.. معاقل الانتفاضة في إيران تغرق 14 مدينة بصور زعماء المقاومة (فيديو)

المقاومة الإيرانية تنظم مؤتمراً حول انتفاضة طهران وتكشف أسراراً مهمة

انتفاضة إيران.. المقاومة تدعو لتدخل عاجل والملالي يعاني "الرعب القاتل" (تقرير)

مظاهرات المقاومة في الخارج.. رسائل دعم للانتفاضة وتنديد بجرائم نظام طهران (تقرير)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

01:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status