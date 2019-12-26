بملامح الحزن والأسى.. زعيمة المقاومة الإيرانية تخلّد ذكرى شهداء الانتفاضة (صور)

بملامح الحزن، وبعيون تملؤها الدموع، اصطفت زعيمة المقاومة الإيرانية مع مجاهدات المقاومة، في وقفة مهيبة إحياء لذكرى شهداء الانتفاضة الإيرانية، وتأبينهم في ظل رفض النظام الإيراني الإعلان عن أعداد القتلى والمعتقلين، منذ بدء اندلاع الثورة الإيراني في مدن طهران.





خامنئي أسوأ المستبدين





واحتضن مراسم التأبين أشرف الثالث بـ ألبانيا، مقر استقرار أعضاء المعارضة الإيرانية، فيما أكدت زعيمة المقاومة مريم رجوي، خلال أن الشهداء جعلوا من خامنئي أسوأ المستبدين في عصرنا.





أبطال العصر





وأضافت: «نحن نقوم بتكريم شهداء الانتفاضة نيابة عن جميع الأمهات والآباء المفجوعين، نيابة عن كل أولئك الذين بكوا على أبطال هذا العصر خلال الأربعين يومًا الماضية، وزادوا من غضبهم وعزمهم على اقتلاع دكتاتورية خامنئي المتعطّشة للدماء، من كل قلبي وروحي، أتقدم بأحرّ التعازي إليكم جميعًا على فقدان فلذات أكبادكم وأحيّيكم على صبركم».







