هجوم ناري من مذيعة الحدث على مرتضى منصور (فيديو)



وأضافت "سالم" خلال برنامجها "هنجيب سيرتكم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلة: "السنة اللى فاتت كان الأهلي، والسنة دي الزمالك.. أنا مش عارفة واثقين اوى إزاي في موضوع السحر ده".



وتابعت: "يانهار أسود.. بيقولك الشبكة مقفولة بقفل.. هو فيه رئيس نادي محترم يطلع يقول كدة.. ولا هاتوا حد يفك العمل".



ووجهت مذيعة الحدث اليوم حديثها لمسئولي نادي الزمالك: "روح هات مدربين جداد، هات لاعيبة كويسة.. شوف في الاقاليم والقرى هتلاقى ناس بتلعب كأنها محترفين.. انتوا بتفضحونا وبتضحكوا علينا كل الدنيا والدول العربية.. مافيش لاعب واحد عرف يقرأ ايه الكرسي ولا يقول يارب حتى".



وأردفت: "انا بحبك والله يا مستشار مرتضى وزعلانة من كمية التحفيل اللي بتحصل على الزمالك على السوشيال ميديا".



علقت الإعلامية مروة سالم، على حديث رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، حول استخدام السحر من بعض الأندية ضد ناديه، من أجل إلحاق الهزائم به ومنعه من تحقيق أي انتصار، قائلة: "المضحك المبكي".