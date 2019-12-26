بسبب كلب.. مقتل طفلين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبدرشين

توفي الطفل المصاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين، متأثرا بإصابته.



وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل المشاجرة التي وقعت بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين، والتي أسفرت عن مصرع محمود.ع.ا، 10 سنوات، محمد.ج.م، 14 سنة، متأثرين بإصابتهما بطلق ناري.



أوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب استيلاء الطفلين المجني عليهما على كلب خاص بآخر، مما تسبب في نشوب المشاجرة.



كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة قد سيطرت على مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.



وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وضبط طرفيها والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر.