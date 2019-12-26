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التشكيل المتوقع للرائد أمام العدالة في الدوري السعودي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
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الرائد
الرائد
أميرة فطيم
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يواجه فريق الرائد نظيره العدالة، مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الرائد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

ويحتل الرائد المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة؛ حصدهم من 12 مباراة، فاز في 6 لقاءات، والتعادل في مباراتين، فيما تلقى هزيمة في 4 مواجهات، وأحرز 20 هدف، ودخل شباكه 25 هدف.

فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، جمعهم من 11 مباراة، فاز في مواجهتين، وتعادل في مثلهم، وخسر في 7 مباريات، فيما أحرز 15 هدف، وتلقت مرماه 22 هدف.

موعد مباراة الرائد ضد العدالة في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد ضد العدالة في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للرائد أمام الاتفاق:-

حراسة المرمى: عز الدين دوخه
خط الدفاع: عبدالله الفهد – حسين الشويش – محمد الشريمي – محمد العمري
خط الوسط: سلطان الفرحان – ارنود ديوم – جلال الدواوى – سلطان السوادى – مجمد فوزير
خط الهجوم: محمد السهلي
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الكلمات المفتاحية

الكرة السعودية الرائد الدوري السعودي

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