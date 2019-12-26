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خبير سياحي: قرار بريطانيا وفرنسا سيشجع العالم كله للمجيء لمصر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:07 ص
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سياح بريطانيين
سياح بريطانيين
جرجس ميلاد
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قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك طفرة حدثت في قطاع السياحة في مصر، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن ذلك يعود لعدة أسباب: الأول الرحلات الخارجية للرئيس، والثاني التواجد المستمر للقطاع الخاص الثالث مجهودات الوزارة لتنشيط السياحة وتواجدها المستمر في المحافل السياحية العالمية.

وأكد "غنيم" خلال مداخلة هاتفية بغرفة الاخبار على قناة "اكسترا نيوز" الاخبارية، أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لأمريكية، هم من يقودوا البوصلة السياحية في العالم، مؤكدا أن قرار بريطانيا وفرنسا بعودة رحلات الشارتر إلى مصر، سينعكس على باقى الاسواق الأوربية، وسيشجع العالم كله على المجىء إلى مصر.

وأشار إلى أن عودة الرحلات الدولية المتوقفة، ناتج عن الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة بجميع قطاعاتها لعودة الأمن والأمان إلى الشارع، وتغيير صورة الأوضاع المصرية للعالم الخارجي.

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة ولاسيما دول الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، مضيفا أن المؤتمرات العالمية التى تستضيفها مصر حاليا، تساهم في عودة السياحة مرة أخرى إلى سابق عهدها.
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