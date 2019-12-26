محمد جمعة يستعرض جزء من مسرحية "علاء الدين" (فيديو)

يحرص الفنان محمد جمعة على التواصل الدائم مع متابعيه بنشر الصور والفيديوهات الخاصة به، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".



نشر محمد جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فيديو يستعرض فيه جزء من مسرحية 'علاء الدين'، لتشويق جمهوره ومحبيه لحضور العرض.





مسرحية "علاء الدين" تم العرض الأول لها فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجسد فيها أحمد عز شخصية "علاء الدين"، والممثلة تارا عماد تجسد شخصية "ياسمين"، بينما يلعب هشام إسماعيل دور "جعفر الشرير"، ومحمد ثروت يلعب دور "المارد"، ويجسد دور "السلطان" الفنان سامي مغاوري.



"علاء الدين" تضم كوكبة من النجوم وهم"أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، كريم عفيفي، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمد جمعة، ومن تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو، ضياء محمد، ومن إخراج مجدي الهواري.





يذكر أن آخر أعمال محمد جمعة السينمائية فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وايرادات عالية بعد طرحه فى السينما.



وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد"، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، كضيوف شرف.