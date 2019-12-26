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نكشف سر إصابة نجل عضو مجلس النواب بالبدرشين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أصيب نجل النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين، وصديقيه في حادث انقلاب "توك توك"، حال ملاحقتهم عاطل شرع في سرقة "سائق توك توك"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا، يفيد بأنه حال سير على بكر أبو غُريب، نجل النائب بكر أبو غُريب عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين، وعماد حمدي، وأحمد محمود، بمركز البدرشين، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من شخص؛ وباستبيان الأمر شاهدوا عاطل يشرع في سرقة سائق توك توك يدعي "ع.م.ح"، فر هاربا فور مشاهدته لهم، ما دفعهم إلى استقلال "توك توك" آخر، لملاحقته، وأثناء سيره انقلب التوك توك بالطريق ما أسفر عن إصابتهم.

وقام الأهالي بملاحقته وتمكنوا من ضبطه، وتسليمه لمركز شرطة البدرشين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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